foto Ap/Lapresse

16:34

- E' volato dalla scogliera mentre ballava: grave un ragazzo di 23 anni di Pieve di Cadore. L'episodio intorno alle 3 nella discoteca Covo di Nord Est a Santa Margherita Ligure. Il giovane stava ballando su un divanetto vicino alla ringhiera che si affaccia sul mare quando ha perso l'equilibrio cadendo sulla scogliera: un volo di 20 metri in cui ha battuto più volte la testa. Soccorso in mare, è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.