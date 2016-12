Violenze G8, Manganelli: è l'ora delle scuse

foto Ap/Lapresse Correlati G8,Cassazione condanna capi polizia

G8 Genova, le foto delle violenze alla Diaz 14:58 - Per Antonio Manganelli, dopo la conferma delle condanne per i fatti accaduti nella scuola Diaz di Genova durante il G8 del 2001, questo è "il momento delle scuse". "Scuse dovute - aggiunge il capo della polizia - soprattutto ai cittadini che hanno subito danni, ma anche a quelli che, avendo fiducia nell'istituzione-polizia, l'hanno vista in difficoltà per qualche comportamento errato ed esigono sempre maggiore professionalità ed efficienza".

"Orgoglioso di essere il capo di donne e uomini che quotidianamente garantiscono la sicurezza e la democrazia di questo Paese - dice ancora Manganelli - rispetto il giudicato della magistratura e il principio costituzionale della presunzione d'innocenza dell'imputato, fino a sentenza definitiva".



"Per questo - prosegue - l'istituzione che ho l'onore di dirigere ha sempre ritenuto fondamentale che venisse salvaguardato a tutti i poliziotti un normale percorso professionale, anche alla luce dei non pochi risultati operativi da loro raggiunti". "Ora, di fronte al giudicato penale, è chiaramente - ribadisce Manganelli - il momento delle scuse".



Manganelli ricorda anche la nascita della scuola di formazione per la gestione dell'ordine pubblico. "Per migliorare il proprio operato, a tutela della collettività, nell'ambito di un percorso di revisione critica e di aperto confronto con altre istituzioni, da tempo avviato - spiega Manganelli - la polizia ha tra l'altro istituito la scuola di formazione per la tutela dell'ordine pubblico al fine di meglio preparare il personale alla gestione di questi difficili compiti". "Il tutto - conclude - per assicurare a questo paese democrazia, serenità e trasparenza dell'operato delle forze dell'ordine, garantendo il principio del quiete vivere dei cittadini".