G8 Genova,Cassazione condanna vertici polizia Mamma Giuliani: "C'è giustizia, ma incompleta"

Il ministero dell'Interno aprirà i procedimenti disciplinari a carico dei 25 imputati, anche quelli prescritti. La sentenza ha sostanzialmente confermato il pronunciamento espresso dalla Corte d'Appello di Genova il 18 maggio del 2010.La sentenza dimostra che "la giustizia c'è benché incompleta". Lo ha detto Heidi Giuliani, madre di Carlo ucciso durante il G8. "In verità le responsabilità sono più ampie - ha aggiunto la donna - e penso all'assoluzione dell'allora capo della polizia e al mancato processo per la morte di mio figlio"."Una notizia positiva. Succede di rado, ma quando accade bisogna accoglierla con soddisfazione. Vuol dire che in questo Paese c'è ancora un barlume di giustizia", sono state invece le parole di Giuliano Giuliani, padre di Carlo."Giustizia è fatta: ci sono voluti 11 anni per arrivare a questo verdetto e la Cassazione è stata coraggiosa. Mai, nelle democrazie occidentali, si è arrivati ad una condanna per funzionari della Polizia di così alto livello", è la reazione dell'avvocato Emanuele Tambuscio, legale di alcuni no-global picchiati alla Diaz."La sentenza della Corte di Cassazione di oggi va rispettata, come tutte le decisioni della Magistratura. Il ministero dell'Interno ottemperera' a quanto disposto dalla Suprema Corte". Lo afferma in una nota Annamaria Cancellieri. "La sentenza - prosegue il ministro dell'Interno - mette la parola fine a una vicenda dolorosa che ha segnato tante vite umane in questi 11 anni. Questo non significa che ora si debba dimenticare. Anzi, il caso della Diaz deve restare nella memoria. Ma proprio le definitive parole dei giudici - riprende il ministro dell'Interno - ci devono spingere a guardare avanti sicuri che le Forze di Polizia sono per i cittadini italiani una garanzia per la sicurezza e per la democrazia"."La Polizia accoglie la sentenza della magistratura con il massimo dovuto rispetto e ribadisce l'impegno a proseguire nel costante miglioramento del percorso formativo relativo al complesso campo dell'ordine e della sicurezza pubblica". Queste le parole del Capo della Polizia, Antonio Manganelli, dopo la sentenza. Manganelli, inoltre, ha espresso "apprezzamento e orgoglio per la maturità, l'onestà, la dedizione e l'entusiasmo con cui quotidianamente il paese viene servito dalle donne e dagli uomini delle forze di polizia".Oltre 60 feriti e 93 giovani, di cui molti stranieri, arrestati e poi prosciolti. Fu il bilancio del blitz degli agenti alla scuola Diaz, dove il Comune di Genova aveva alloggiato i no global del Genoa Social forum giunti nel capoluogo ligure per le manifestazioni contro il G8 del 2001. L'operazione avvenne nella notte tra il 21 e il 22 luglio, poche ore dopo la morte di Carlo Giuliani. Quasi 400 agenti di polizia fecero irruzione nel complesso scolastico, molti no global vennero picchiati, le immagini delle loro facce insanguinate fecero il giro del mondo.