La Spezia, neonato muore in culla

foto Ansa 22:00 - Un neonato di 3 mesi è morto nella sua culla in un appartamento del centro di La Spezia. I genitori lo hanno trovato agonizzante e hanno subito chiamato i soccorsi, ma non c'è stato nulla da fare. Da una prima ipotesi, potrebbe trattarsi di Sids (Sudden Infant Death Syndrome) o morte in culla, le cui cause sono misteriose. Il pm ha disposto l'autopsia. E' il secondo caso in Liguria nel giro di poche ore. All'alba un altro piccolo è morto a Genova.

A Genova morto bimbo di 2 mesi

All'alba un bimbo di 2 mesi era stato trovato morto in una casa di Sturla, a Genova, da mamma e papà. Anche in questo caso era stato dato subito l'allarme, ma nonostante le cure immediate per il piccolo non c'era stato più nulla da fare. Il bimbo, secondo la prima ipotesi, sarebbe stato vittima della cosiddetta "morte in culla". I medici del 118 avevano indicato al telefono ai genitori come aagire per eseguire correttamente le manovre rianimatorie, in attesa dell' arrivo dell'ambulanza, ma ogni sforzo è risultato vano a salvare la vita del bambino. Anche in questo caso è stata disposta l'autopsia. E' stato comunque aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo.