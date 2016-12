foto Ansa

15:30

- Un bimbo di due mesi è stato trovato senza vita in casa, a Genova, dai genitori. E' stata la stessa coppia a chiamare il 118. In attesa dell'ambulanza, i medici hanno spiegato al padre e alla madre le manovre rianimatorie. Quando sono arrivati i soccorsi, per il piccolo non c'era più nulla da fare. Aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo. Il piccolo potrebbe essere vittima della sindrome Sids, la cosiddetta morte in culla.