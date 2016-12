Genoa-Siena, raffica di arresti fra gli ultrà rossoblu che interruppero la partita

foto Ap/Lapresse Correlati Genoa-Siena, i rossoblù consegnano le maglie

Delirio ultrà, la mediazione di Sculli 09:12 - Raffica di arresti nella notte nel mondo della tifoseria genoana in seguito all'interruzione della partita Genoa-Siena del 22 aprile allo stadio Luigi Ferraris di Genova. In manette, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare, sono finiti dieci leader della tifoseria ultrà rossoblu. I reati ipotizzati sono quelli di associazione per delinquere finalizzata alla resistenza a pubblico ufficiale e violenza privata. - Raffica di arresti nella notte nel mondo della tifoseria genoana in seguito all'interruzione della partita Genoa-Siena del 22 aprile allo stadio Luigi Ferraris di Genova. In manette, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare, sono finiti dieci leader della tifoseria ultrà rossoblu. I reati ipotizzati sono quelli di associazione per delinquere finalizzata alla resistenza a pubblico ufficiale e violenza privata.

Sette sono finiti ai domiciliari mentre per altri tre c'è l'obbligo di dimora. Tra le persone arrestate, i noti capi della Brigata Speloncia (storico gruppo di tifosi) Mario De Montis e Fabrizio Fileni. I due, insieme ad altri, scavalcarono le recinzioni dello stadio e trattarono con i calciatori, obbligandoli prima a interrompere la partita, poi a sfilarsi la maglia, quindi "concessero" loro di riprendere il gioco.



Gli ordini di arresto, in parte in carcere e in parte ai domiciliari, sono stati notificati stamani all'alba da uomini della Digos di Genova