Genova, direttore di banca aggredito in casa

08:03

- Notte di terrore in una villa nell'entroterra di Chiavari, in provincia di Genova, dove il direttore di un istituto di credito è stato assalito in casa da quattro uomini, picchiato, legato e chiuso in bagno insieme alla convivente. Gli uomini della banda, che parlavano inglese, hanno agito a volto scoperto. Dopo aver messo a soqquadro la villa alla ricerca della cassaforte, che però non c'era, hanno preso gioielli e soldi e sono fuggiti.