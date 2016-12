foto LaPresse Correlati Genova, rissa tra tifosi: 5 feriti 07:10 - Un ragazzo di 19 anni è stato fermato dagli agenti della squadra mobile di Genova per l'aggressione di sabato sera a Molassana, un quartiere del capoluogo ligure, nella quale sono rimasti feriti gravemente tre tifosi doriani che festeggiavano la promozione in Serie A. Il giovane, un ultrà del Genoa, si è costituito in Questura assistito dai suoi avvocati. Rilasciato, deve rispondere di tentato omicidio e lesioni. - Un ragazzo di 19 anni è stato fermato dagli agenti della squadra mobile di Genova per l'aggressione di sabato sera a Molassana, un quartiere del capoluogo ligure, nella quale sono rimasti feriti gravemente tre tifosi doriani che festeggiavano la promozione in Serie A. Il giovane, un ultrà del Genoa, si è costituito in Questura assistito dai suoi avvocati. Rilasciato, deve rispondere di tentato omicidio e lesioni.

Indagato a piede libero, il giovane è stato posto sotto interrogatorio in Questura a Genova nella sezione reati contro la persona. E' assistito dagli avvocati Davide Paltrinieri e Stefano Sambugaro. Quest'ultimo è anche il legale del capo ultrà genoano Massimo Leopizzi.



Secondo quanto trapelato in Questura, il giovane avrebbe riferito di essere uno degli "Ideale Ultras", gruppo di ultrà genoano che aveva diffuso una nota per dissociarsi "dall'infamante episodio" di sabato scorso, definito "un gesto folle". La sua posizione potrebbe aggravarsi nelle prossime ore.



Agli investigatori il giovane, un elettricista senza lavoro, ha ribadito sempre la stessa versione: sabato era "mezzo ubriaco" ed era solo quando, a Molassana, ha visto i tifosi doriani che festeggiavano. "Preso dalla rabbia", li ha aggrediti, colpendoli con il coltello. Non ha saputo dire se dopo si siano uniti a lui altri ultrà genoani.



"Non volevo uccidere"

Agli inquirenti ha spiegato di essere "pentito e dispiaciuto" del suo comportamento, di aver "esagerato con l'alcol". Poi ha ribadito di "non aver voluto uccidere nessuno", anzi, di non essersi neppure accorto della gravità delle ferite inferte. "L'ha saputo - ha spiegato il suo legale - solo dai giornali e dalla televisione".



Salvato per un cavillo legale

Il tifoso è stato salvato da un cavillo burocratico in base al quale, anche in caso di ammissione, nell'immediatezza non è previsto l'arresto se non sussiste il pericolo di fuga.