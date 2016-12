Massacrano di botte il figlio bocciato a scuola Ecuadoriani denunciati per maltrattamenti

foto Ansa 18:16 - Sono stati denunciati per maltrattamenti in famiglia due genitori ecuadoriani, un muratore di 44 anni e una casalinga di 42, che hanno massacrato a cinghiate, calci e pugni il figlio solo perché bocciato a scuola. Il ragazzo, in stato di shock, è stato ricoverato all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova per escoriazioni ed è tutt'ora in osservazione. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Portoria. - Sono stati denunciati per maltrattamenti in famiglia due genitori ecuadoriani, un muratore di 44 anni e una casalinga di 42, che hanno massacrato a cinghiate, calci e pugni il figlio solo perché bocciato a scuola. Il ragazzo, in stato di shock, è stato ricoverato all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova per escoriazioni ed è tutt'ora in osservazione. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Portoria.

L'episodio di violenza è avvenuto all'interno di un'abitazione di via Montello, nella zona di Manina. Il giovane rientrato a casa con la notizia della bocciatura, è stato accolto dall'ira dei genitori: per il mancato conseguimento dell'obiettivo scolastico.



A dare l'allarme alcuni vicini, che hanno subito allertato la centrale operativa dei militari, dopo aver sentito le urla e i pianti del giovane rifugiatosi sul terrazzo per sfuggire alla violenza dei genitori. Sul posto sono arrivati i mezzi dell'Arma e quelli del 118 che hanno soccorso l'adolescente.



Il ragazzo è stato trasportato d'urgenza in ospedale al Gaslini dove è stato ricoverato in osservazione. I medici gli hanno diagnosticato, oltre a traumi ed escoriazioni, anche un forte stato di alterazione psicofisica e per questo hanno deciso di ricoverarlo per almeno una settimana.