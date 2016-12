Bimbo ucciso a Genova, chiesto il rinvio a giudizio per la madre del piccolo Alessandro

- E' stato chiesto il rinvio a giudizio per Katarina Mathas, la mamma del piccolo Alessandro, il bimbo di otto mesi seviziato e ucciso tra il 15 e il 16 marzo 2009. Due le accuse, alternative tra loro: concorso in omicidio volontario pluriaggravato, o abbandono di minore con morte conseguente. La doppia accusa è la conseguenza dei processi di primo e secondo grado all'amante di lei Giovanni Antonio Rasero, prima condannato e poi assolto.

Spetta al gip ora valutare la richiesta avanzata dalla Procura e fissare l'udienza preliminare. Nel frattempo gli avvocati della donna, i genovesi Igor Dante e Paolo Costa, potranno eventualmente chiedere un rito alternativo.

Katerina Mathas, secondo il pm Marco Airoldi, ha potenzialmente messo in atto due azioni, nessuna delle due provata ma solo supportata da indizi gravi.

Nel primo caso la donna avrebbe ucciso il figlio in concorso con Rasero, che, tuttavia, è stato assolto (anche se la procura generale sembra intenzionata a fare ricorso in Cassazione per annullare la sentenza di secondo grado). Il legame di sangue tra la donna e la piccola vittima la rende colpevole anche se questa non ha effettivamente provocato le lesioni mortali al bimbo.

Nel secondo caso la Procura indica il reato di abbandono di minore con conseguente morte. E' stato infatti provato che quella notte la donna ha lasciato il figlio solo con Rasero da mezzanotte all'una e mezza, i novanta minuti in cui era uscita per comprare droga. Le aggravanti del reato in questo caso sono la morte stessa del minore abbandonato ed i futili motivi.