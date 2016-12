foto Ufficio stampa

11:16

- Tentato furto di fondi destinati ai terremotati dell'Emilia in una chiesa genovese. I 20mila euro frutto della vendita delle "forme di formaggio solidali" erano però stati messi al sicuro dal parroco, don Valentino Porcile. Il prete aveva organizzato un'asta per la vendita di 9 quintali di prodotti provenienti dalle aziende emiliane. I ladri hanno devastato la sacrestia portando via, però, i 2mila euro in monete raccolte durante la messa.