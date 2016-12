Genova, rissa tra tifosi: 5 feriti, 3 sono gravi

foto Ansa 14:19 - Rissa a Genova tra i tifosi della Sampdoria che stavano festeggiando il ritorno della squadra in serie A e i sostenitori del Genoa. Cinque tifosi blucerchiati sono rimasti feriti. Tre sono gravi. Uno è stato colpito più volte con un coccio di bottiglia. Un altro ha subito un trauma cranico, mentre altri tre solo escoriazioni. Sull'episodio sta indagando la polizia. - Rissa a Genova tra i tifosi della Sampdoria che stavano festeggiando il ritorno della squadra in serie A e i sostenitori del Genoa. Cinque tifosi blucerchiati sono rimasti feriti. Tre sono gravi. Uno è stato colpito più volte con un coccio di bottiglia. Un altro ha subito un trauma cranico, mentre altri tre solo escoriazioni. Sull'episodio sta indagando la polizia.

Due tifosi si trovano in rianimazione per gravi lesioni a polmoni e fegato. Un terzo tifoso doriano, anch'esso in prognosi riservata e in rianimazione, è stato accoltellato all'addome e alla coscia. Meno preoccupanti le condizioni di altri due supporter medicati nei pronto soccorso. Ne avranno per 10 e 7 giorni. Al momento sembra confermata l'ipotesi che gli aggressori fossero ultrà genoani.