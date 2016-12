foto LaPresse Correlati Carabiniere trovato morto a Sanremo 20:29 - Un sottufficiale dei carabinieri è stato trovato morto all'interno di un'auto bruciata a Sanremo, in una zona vicina agli stabilimenti balneari. L'auto era parcheggiata in una strada sterrata: all'interno i resti del militare, il 50enne Enrico Solinas, in servizio nella città dei fiori. Accanto la pistola d'ordinanza e un bossolo. In seguito ai rilievi effettuati, i Ris di Parma ipotizzano il suicidio. L'uomo soffriva di crisi depressive. - Un sottufficiale dei carabinieri è stato trovato morto all'interno di un'auto bruciata a Sanremo, in una zona vicina agli stabilimenti balneari. L'auto era parcheggiata in una strada sterrata: all'interno i resti del militare, il 50enne Enrico Solinas, in servizio nella città dei fiori. Accanto la pistola d'ordinanza e un bossolo. In seguito ai rilievi effettuati, i Ris di Parma ipotizzano il suicidio. L'uomo soffriva di crisi depressive.

Il corpo del militare è stato trovato dai vigili del fuoco, chiamati all'alba per la segnalazione di un'auto in fiamme, una Punto bianca, nel quartiere sanremese di Pian di Poma. Nello spegnere le fiamme, la macabra scoperta.



Per i Ris probabile suicidio

Accanto al corpo è stata trovata la pistola d'ordinanza del militare, con un colpo in canna. Nell'abitacolo, vicino al sedile di guida c'era anche un bossolo. Questi elementi uniti agli accertamenti svolti sul corpo e nell'auto fanno propendere gli esperti del Ris di Parma per il suicidio. Il gesto sarebbe riconducibile a crisi depressive. Secondo una prima ricostruzione, il carabiniere si sarebbe sparato con la sua pistola d'ordinanza. Si sta cercando di capire se l'uomo ha dato prima fuoco all'auto e poi si è sparato o se si sia dato fuoco e contestualmente abbia esploso un colpo di pistola.



I conoscenti: "Uomo integerrimo"

Il brigadiere viene descritto dai colleghi come persona integerrima. Dalla fine degli anni Ottanta era in servizio a Sanremo. In precedenza aveva lavorato quattro anni alla frontiera di Ventimiglia. Era separato da diversi anni. Lascia un figlio che frequenta l'Università.