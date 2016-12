foto Ansa

01:30

- Un uomo di 70 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in serata lungo la strada provinciale della Ripa nel comune di Vezzano Ligure (La Spezia). L'incidente, le cui cause sono ancora al vaglio della polizia stradale de La Spezia, ha visto coinvolte due auto: un'Audi A3 con a bordo due giovani ventenni e una Ford Fiesta con a bordo il settantenne con la moglie e il figlio rimasti illesi nello scontro.