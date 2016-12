foto Getty

22:02

- Un gioiellerie ha ferito con un colpo di pistola un rapinatore che insieme a un complice aveva fatto irruzione nel suo negozio a Rivarolo, nel Ponente genovese. L'uomo, di circa 30 anni, si trova ora piantonato, in stato di arresto, in ospedale dove era andato per farsi curare. E' stato colpito al petto.