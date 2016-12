foto LaPresse

10:46

- Fonti ufficiali di Finmeccanica hanno riferito che, dalle verifiche effettuate, è risultato che la scritta di minacce al presidente e a.d. Giuseppe Orsi nella sede Ansaldo Energia a Genova non è attendibile. "Non è in alcun modo riconducibile a elementi eversivi ed è opera di un mitomane", sottolineano i vertici dell'azienda.