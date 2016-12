foto Ansa Correlati Genova, manifestazione per Adinolfi

Genova, le scritte alla Ansaldo 14:57 - La scritta "Orsi a morte", con la firma delle Br e la stella a cinque punte è stata trovata in un ufficio del personale della sede di Ansaldo Energia, a Cornigliano (Genova). Giuseppe Orsi è il presidente e l'ad di Finmeccanica che controlla Ansaldo. Fonti ufficiali di Finmeccanica hanno riferito che la scritta "non è in alcun modo riconducibile a elementi eversivi ed è opera di un mitomane".

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i militari della sezione rilievi. Ansando Energia è una società collegata ad Ansaldo Nucleare dove lavora Roberto Adinolfi il manager ferito lunedì 7 maggio nei pressi della sua abitazione, a Genova, con un colpo di pistola da aderenti alla Fai. Ieri, per esprimere solidarietà ad Adinolfi e dire no al terrorismo, la città si è radunata in piazza.



La scritta, rilevano fonti investigative all'Adnkronos, è "una minaccia vergata a matita, larga circa 30-40 centimetri, in una zona molto frequentata dell'edificio, tra due ascensori". Anche per questo motivo prevarrebbe la cautela sulla valenza da attribuire al gesto intimidatorio.