Liguria, forse avvistata la donna scomparsa

- Potrebbe essere stata avvistata a Pietra Ligure (Savona) la donna scomparsa da San Giuliano Terme (Pisa). Roberta Ragusa sarebbe stata vista in un'agenzia di pratiche auto. La notizia è stata data solo oggi dagli inquirenti che da quattro mesi indagano sul suo caso. Al momento in cui è stata avvistata, la donna, che aveva i capelli raccolti, avrebbe indossato una maglia gialla con disegni marroni e un paio di jeans.

La titolare della scuola guida sostiene di averla riconosciuta dalle immagine trasmesse spesso in tv nelle trasmissioni che seguono il caso. ''Ha attirato la mia attenzione - ha raccontato la donna ai carabinieri – perché commentava un poster sul codice della strada e in particolare sull'articolo 176 per il quale è richiesta una notevole competenza. E' entrata per chiedere l'elemosina e mi ha detto che da tempo si era allontanata dalla famiglia e che era arrivata dalla Sardegna nei giorni precedenti sbarcando a Genova". La donna avrebbe raccontato alla titolare dell'agenzia di vivere nei boschi alla periferia di Pietra Ligure "perchè si fidava più degli animali randagi che delle persone" e che più volte si era rivolta ai punti ristoro della Caritas per mangiare.

Secondo il racconto fatto agli inquirenti, la donna somigliante all'imprenditrice pisana scomparsa parlava con una chiara cadenza toscana e, nonostante avesse detto di vivere per strada da tempo, risultava ben curata.