- Sono due ex Br le persone sospettate per il ferimento dell'a.d. di Ansaldo, Roberto Adinolfi. Da tempo erano nel mirino degli investigatori: a metà del 2000, infatti, tentarono la ricostruzione di una cellula brigatista. La coppia sarebbe legata a un genovese oggi in carcere dopo un sequestro di armi provenienti da Paesi ex comunisti. Entrambi, secondo fonti investigative, farebbero parte di un centro di documentazione politica.