foto LaPresse

13:24

- Allarme bomba a Genova in un palazzo dove si trovano alcuni uffici di Equitalia. E' stata una telefonata anonima a segnalare nel palazzo tra via Galaventa e via delle Casacce la presenza di un ordigno. L'edificio è stato fatto evacuare. Sul posto sono intervenuti gli artificieri. Un centinaio di persone sono in strada.