- Ha trovato due bombe a mano, probabilmente risalenti alla seconda guerra mondiale, tra i rifiuti ferrosi che stava cercando di riciclare. Un 50enne romeno ha chiamato la centrale operativa dei carabinieri. E' accaduto in via Romairone nel quartiere di Bolzaneto in Valpolcevera. Sul posto è intervenuto il nucleo artificieri che ha fatto brillare gli ordigni in una cava della zona.