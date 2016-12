foto Dal Web Correlati Genova,gambizzato dirigente Ansaldo

Chi è Roberto Adinolfi

Caccia ai due membri del commando che hanno gambizzato ieri Roberto Adinolfi: a stilare un primo sommario identikit è la stessa vittima. A sparare un uomo alto circa un metro e ottanta, occhi scuri, capelli lunghi sul davanti a coprire parte della fronte. Adinolfi è ancora in ospedale. Gli inquirenti non hanno dubbi sulla matrice terroristica.

"Allo stato attuale non ho notizia di alcuna rivendicazione". Lo ha detto il procuratore di Genova, Michele Di Lecce, in riferimento all'agguato. La vittima è stata raggiunta alla gamba destra da un proiettile che gli ha perforato il muscolo e scalfito la tibia. Dopo l'operazione le sue condizioni sono stazionarie con una prognosi di 45 giorni. I magistrati sono propensi alla pista terroristica, anche se il procuratore Di Lecce rimane cauto: "L'assenza di una rivendicazione lascia aperti vari scenari".



Notte tranquilla, presto Adinolfi sarà a casa

Roberto Adinolfi "ha passato la notte tranquilla e sta bene. La ferita è pulita e presto sarà a casa". Sono le parole del professor Federico Santolini, il primario di ortopedia all'ospedale San Martino che ha operato il dirigente. "Adinolfi non vuol parlare di quanto accaduto - ha detto Santolini, che è amico personale di Adinolfi - né rilascia o ha rilasciato interviste. Non parlerà di quanto è successo".



Pm: "No a tesi affrettate"

Nicola Piacente, magistrato incaricato assieme al pm Silvio Franz delle indagini sull'attentato al manager dell'Ansaldo, Roberto Adinolfi, afferma di non avere "alcuna tesi precostituita, stante la mancanza di una rivendicazione". I due pubblici ministeri hanno comunque escluso la pista personale. rosso granata scrive



Adinolfi ai medici: "Quando mi dimetterete"

"Quando mi dimetterete? Non vedo l' ora di tornarmene a casa". Cosi' Roberto Adinolfi, l' amministratore delegato di Ansaldo Nucleare gambizzato ieri mattina sotto casa a Genova, si è rivolto stamani al professore Federico Santolini, l'amico e medico che lo sta curando. Adinolfi è stato trasferito stamani dalla zona rossa a quella gialla del reparto di traumatologia dell'ospedale San Martino di Genova, dove sono ricoverati i pazienti meno gravi e in via di dimissioni. L'ad ha ricevuto le visite dei tre figli e della moglie oltre a quelle di alcuni amici. Nel corso della mattinata è stato sottoposto a terapia nella camera iperbarica, dove e' rimasto quasi due ore chiacchierando e scherzando con gli altri pazienti secondo quanto si è appreso.



Pm: "C'è l'aggravante della finalità terroristica"

La procura di Genova ha modificato il reato rubricato contro ignoti per il ferimento a Roberto Adinolfi contestando l'aggravante della finalità di terrorismo. E' stato reso noto in procura. Fino ad ora il reato contestato era lesioni aggravate per l'uso dell'arma.



Pm: "Analogie con gli attentati delle Br"

"L'attentato a Roberto Adinolfi presenta alcune analogie con attentati delle brigate rosse nei confronti di dirigenti Ansaldo negli anni '70". Lo ha detto il pm Nicola Piacente durante un briefing con la stampa.



Spunta l'ipotesi di un supertestimone

Non è esclusa l'esistenza di un supertestimone dell'attentato a Roberto Adinolfi. Lo ha detto oggi il procuratore di Genova Michele Di Lecce. C'e' un supertestimone che avrebbe visto i due attentatori senza casco? "Può darsi", ha risposto il procuratore.