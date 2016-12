foto Dal Web

14:17

- E' stato individuato in via Sauli, una zona centrale di Genova, uno scooter sospetto, un XMax della Yamaha. Gli inquirenti ipotizzano che possa trattarsi di quello utilizzato nell'attentato contro Roberto Adinolfi, l'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, raggiunto da un colpo di pistola alle gambe. La Procura di Genova ha detto che non si esclude la pista terroristica.