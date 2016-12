Secondo una prima ricostruzione, Adinolfi sarebbe stato gambizzato appena uscito di casa, poco prima delle otto e mezza. L'a.d. di Ansaldo, che si trovava con il figlio ventenne, sarebbe stato seguito a piedi da un uomo che ha esploso alle spalle un colpo a bruciapelo all'altezza del polpaccio, per poi raggiungere il complice che lo attendeva su uno scooter e fuggire.Soccorso, Adinolfi è stato portato all'ospedale San Martino di Genova, dove è stato operato per ridurre la frattura alla tibia. Le sue condizioni non sono gravi. Secondo i medici, il manager non dovrebbe avere problemi di recupero. "E' stato colpito da un proiettile che ha trapassato il polpaccio destro - ha spiegato la direzione sanitaria del San Martino -. Sul foro d'entrata della ferita è presente un'ustione, segno che il colpo è stato sparato a distanza molto ravvicinata". La prognosi è di 45 giorni, Adinolfi dovrebbe lasciare il San Martino entro fine settimana.Secondo una prima testimonianza raccolta dai carabinieri, Adinolfi, una volta uscito di casa, avrebbe notato "due tipi strani" lungo la strada, gli stessi che pochi istanti dopo gli hanno sparato. "Era una bella giornata di sole. Mai mi sarei aspettato che mi accadesse una cosa del genere", ha detto Adinolfi ai medici che lo hanno operato. Al suo capezzale la moglie la quale dice che è "molto tranquillo e sereno". L'a.d. non avrebbe però saputo fornire altre informazioni utili per l'identificazione dei suoi aggressori: oltre che coperti dai caschi integrali, infatti, i due non hanno pronunciato parole, neanche per richiamare l'attenzione del manager. Anche per quanto riguarda il movente, Adinolfi non sarebbe stato in grado di fornire elementi utili: "non ho idea" avrebbe detto ai carabinieri."Le mie informazioni non sono tali da dire con certezza se si tratta di un fatto anzichè di un altro, ma abbiamo motivo da ritenere che si possa escludere la pista personale, quindi restano aperti tutti gli altri interrogativi". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Annamaria Cancellieri.Il calibro della pistola utilizzata per gambizzare Roberto Adinolfi è un 7.62 di fabbricazione est europea. Il calibro è stato determinato con certezza. L'arma è una Tokarev, in uso alle forze armate dei Paesi dell' Est.E' stato individuato in via Sauli, una zona centrale di Genova, uno scooter sospetto. Gli inquirenti non escludono possa trattarsi di quello utilizzato nell'attentato ad Adinolfi. La zona è stata chiusa al traffico e sono in corso accertamenti. Lo scooter sospetto è un "XMax" Yamaha di colore nero immatricolata nel 2010. E' stato trovato nei pressi del liceo Cassini, sede di tre seggi elettorali. Era parcheggiato assieme ad altre moto vicino ai cassonetti dell'immondizia.La dinamica dell'attentato a Roberto Adinolfi "suggerisce una matrice di tipo eversivo". E' una prima valutazione degli inquirenti chiamati a fare luce sul ferimento dell'a.d. di Ansaldo Nucleare. Viene precisato, tuttavia, che "non si escludono altri moventi, come motivi privati". Al momento non sarebbe giunta alcuna rivendicazione per l'attentato.Una delle piste seguite dagli inquirenti è quella dell'agguato di matrice anarchica: nei mesi scorsi sul web era circolato l'appello di alcuni gruppi "ad alzare il tiro" e "a pensare di passare ad una fase che possa prevedere l'azione armata". Secondo alcune fonti di sicurezza la tecnica dell'agguato ad Adinolfi richiamerebbe quella delle Brigate rosse: in questo contesto il gesto di Genova sarebbe "altamente simbolico". "Uno dei primi attentati delle Br fu proprio all'Ansaldo negli anni Settanta - spiegano le fonti - oggi è come se avessero voluto dire ricominciamo come 40 anni fa".Un piano organizzato nei dettagli. Secondo gli inquirenti che stanno lavorando alla ricostruzione della gambizzazione avvenuta stamani a Genova, Roberto Adinolfi sarebbe stato vittima di un gruppo di fuoco che aveva preordinato nei dettagli l'agguato. Adinolfi era infatti appena uscito di casa e stava andando a prendere l'auto che aveva parcheggiato a bordo strada. Gli attentatori sapevano dunque l'ora di uscita da casa e che il dirigente non utilizzava un box o un garage.