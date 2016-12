foto Ansa Correlati Vittime rinunciano a costuirsi parte civile

La difesa del sacerdote: "Mai sesso" 19:24 - Nove anni e sei mesi di reclusione. E' questa la pena inflitta dal gup del tribunale di Genova a don Riccardo Seppia, il parroco di Sestri Ponente arrestato a maggio con l'accusa di tentata violenza sessuale su minore, tentata induzione alla prostituzione minorile, tentata cessione di droga a minori e detenzione di materiale pedopornografico. L'unico reato per cui è stato assolto è la detenzione di materiale pedopornografico.

Il gup ha accolto nella quasi totalità la richiesta del pm Stefano Puppo che chiedeva 11 anni e otto mesi di reclusione. Nel dettaglio, in relazione ai capi di imputazione, la tentata violenza sessuale è stata considerata dal giudice una violenza consumata. L'avvocato difensore, Paolo Bonanni, aveva chiesto l'assoluzione da tutti i capi di imputazione tranne una cessione semplice di droga.



Seppia era accusato, tra l'altro, di avere palpato un chierichetto, di avere offerto droga a minorenni in cambio di prestazioni sessuali e di avere ceduto droga al suo sodale e amico Emanuele Alfano. L'ex parroco è in carcere da maggio 2010.



"Ho avuto un comportamento disdicevole"

Don Riccardo Seppia ha chiesto pubblicamente scusa per il suo "comportamento morale disdicevole". Scusa "per tutti quegli sms" pieni di fantasie erotiche e bestemmie che lui inviava a minorenni, chierichetti e non. Lo ha fatto prima della sentenza leggendo un messaggio: "Chiedo scusa per il mio comportamento morale perché ho commesso degli sbagli. Ho sbagliato a comportarmi in quel modo, a scrivere quegli sms".