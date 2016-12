Maltrattamenti, insegnante sotto inchiesta

foto Afp Correlati Usa, picchia il preside: bimbo in manette 09:59 - Tirate di orecchie, divieto di bere o andare in bagno, schiaffi e obbligo di baciare il pavimento che lei calpesta. Sono le accuse mosse dalle madri degli alunni di una scuola elementare di Alassio (Savona) contro la maestra Loredana Biella. L'educatrice con trent'anni di esperienza alle spalle, che è stata sospesa dal tribunale dall'insegnamento finché la Procura non risolverà il nodo dell'inchiesta: è una sadica o una maestra rigorosa e severa? , divieto di bere o andare in bagno,e obbligo di baciare il pavimento che lei calpesta. Sono le accuse mosse dalle madri degli alunni di una scuola elementare di(Savona) contro la maestra. L'educatrice con trent'anni di esperienza alle spalle, che è statadall'insegnamento finché la Procura non risolverà il nodo dell'inchiesta: èo una maestrae severa?

Il caso ha diviso gli abitanti della città ligure. Tra le mamme ci sono le innocentiste, che credono semplicemente che la signora sia caduta nel gioco di madri annoiate ("Una vicenda che sa di ignoranza e vendetta - dicono -, lei è il classico capro espiatorio contro il quale avventarsi con violenza"); e le colpevoliste, che invece sono convinte che l'insegnante utilizzi metodi che vanno oltre la legalità ("Oltre alla denuncia siamo stati costretti a far disertare le lezioni ai nostri figli per alcuni giorni - affermano - pur di farla allontanare").



"L'unica cosa che posso dire è che mia moglie si dichiara estranea a tutti gli addebbiti contestati", dichiara invece Renato, il marito della donna raggiunto dai giornalisti. Intanto c'è chi svela il primo arcano, e spiega che una delle accuse (quella dell'obbligo di baciare il pavimento) sia nata da una battuta dell'insegnante che avrebbe affermato: per come vi insegno io dovreste baciare per terra quando passo. Battuta presa alla lettera da un paio di alunni per prenderla in giro. Mentre il divieto di uscire dalla classe, è semplicemente un modo come un altro per togliere il vizio agli studenti abituè.



Saranno i magistrati liguri a trovare una risposta al caso, ma nel frattempo, come scrive La Stampa a pagarne le conseguenze, come al solito, saranno i bambini...