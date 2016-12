Savona, sgominata banda di rapinatori: prima di ogni colpo consultavano una cartomante

foto LaPresse

09:40

- Sono quattro le persone arrestate dai carabinieri di Savona con all'attivo rapine in Liguria, Piemonte ed Emilia Romagna, con una netta predilezione per banche e gioiellerie: tutti colpi messi a segno con mitragliette, pistole e tamponi di ovatta in bocca e nel naso per alterare i tratti somatici. Ma soprattutto, a distinguere la banda, un rito: prima di entrare in azione, il gruppo criminale consultava una cartomante.