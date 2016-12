foto LaPresse

13:42

- "Alcuni ultras sono stati già identificati, per altri si è in corso di identificazione. Poi occorrerà attribuire determinati comportamenti a determinati soggetti". Così Michele Di Lecce, procuratore capo di Genova, fa il punto sulla situazione all'indomani delle scene viste nello stadio del capoluogo ligure. "La relazione della polizia su quanto accaduto ieri a Marassi per Genoa-Siena dovrebbe arrivare domani", aggiunge.