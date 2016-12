Genova, 16enne rapinato e massacrato in strada

foto Ansa

13:16

- Un 16enne è stato picchiato e rapinato per strada da cinque romeni che lo hanno immobilizzato e preso a calci e pugni. Il ragazzo, genovese, è ora ricoverato al Pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena con fratture e traumi guaribili in 40 giorni. Secondo la ricostruzione della polizia, il ragazzino stava camminando in piazza Di Negro quando è stato avvicinato dai cinque stranieri che lo hanno aggredito per rapinarlo.