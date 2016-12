foto Afp

- Le protesi al seno, rimosse alla donna deceduta a Genova 24 ore dopo essere tornata a casa dall'ospedale, non hanno nulla a che vedere con la sua morte. Questa la conclusione alla quale si è giunti dopo che oggi è stata effettuata l'autopsia. "Di certo le protesi non hanno nulla a che vedere con le cause della morte", ha detto il medico legale, sottolineando che l'esame ha riscontrato "una brutta situazione cardiopolmonare".