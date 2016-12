foto Afp Correlati Protesi seno, sostanze mai testate 07:04 - Una donna di 64 anni è morta a Genova ventiquattro ore dopo essere stata dimessa dall'ospedale nel quale si era fatta rimuovere le protesi al seno che si era fatta applicare 16 anni prima. Sulla vicenda indagano i carabinieri che dovranno verificare se possa esserci una relazione tra le protesi e la causa del decesso. Il sostituto procuratore della Repubblica di Genova, Francesco Pinto, ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo. - Una donna di 64 anni è morta a Genova ventiquattro ore dopo essere stata dimessa dall'ospedale nel quale si era fatta rimuovere le protesi al seno che si era fatta applicare 16 anni prima. Sulla vicenda indagano i carabinieri che dovranno verificare se possa esserci una relazione tra le protesi e la causa del decesso. Il sostituto procuratore della Repubblica di Genova, Francesco Pinto, ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo.

Concetta A., che viveva nel quartiere di Marassi, si era fatta applicare delle protesi al seno nel 1996, quando aveva 49 anni. Nei giorni scorsi però aveva deciso che alla sua età quei seni erano ormai eccessivi, e aveva deciso di far rimuovere le protesi all'ospedale San Martino.



Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la donna aveva scelto l'intervento di rimozione perché le protesi erano "scadute", e dovevano essere quindi rimosse. Subito dopo l'operazione si è sentita male, al punto da dover essere ricoverata in rianimazione.



In un primo momento le sue condizioni erano migliorare, tanto che domenica scorsa la paziente era stata dimessa. Ma, una volta rientrata nella sua abitazione, ha cominciato nuovamente a sentirsi male e, 24 ore dopo essere tornata a casa, è morta per una forma di pleurite fulminante.