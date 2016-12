Genova, "rapina da due milioni di euro" ma era una messa in scena: denunciato orafo

foto LaPresse 10:22 - Per riscuotere il premio dell'assicurazione, un orafo genovese aveva inscenato una rapina: valore del bottino, secondo quanto denunciato, due milioni di euro. A scoprire la truffa sono stati i carabinieri di Genova. L'uomo, in forti difficoltà economiche, per organizzare la messa in scena si era fatto aiutare da un altro orafo, da un cittadino albanese e da un carabiniere. - Per riscuotere il premio dell'assicurazione, un orafo genovese aveva inscenato una rapina: valore del bottino, secondo quanto denunciato, due milioni di euro. A scoprire la truffa sono stati i carabinieri di Genova. L'uomo, in forti difficoltà economiche, per organizzare la messa in scena si era fatto aiutare da un altro orafo, da un cittadino albanese e da un carabiniere.

Per organizzare la finta rapina, l' orafo chiese la consulenza "tecnica" di un carabiniere allora in servizio alla stazione di Forte San Giuliano. Il militare, hanno precisato gli uomini dell'Arma, è stato subito trasferito e si indaga per fare piena luce sulla vicenda.