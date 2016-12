foto Ansa

23:23

- Operazione antievasione della guardia di finanza a Genova. Nel 70% dei negozi controllati sono state accertate irregolarità: in 115 casi non erano stati rilasciati i relativi documenti fiscali. In due esercizi non era stato neppure installato il registratore di cassa. Nel corso dei controlli sono stati scoperti 16 lavoratori in nero, 3 irregolari, con buste paga inferiori ai compensi effettivamente percepiti.