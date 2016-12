foto LaPresse

18:52

- Un centinaio di manifestanti No Tav si sono riuniti in piazza De Ferrari, nel centro di Genova, da dove partirà un corteo diretto al carcere di Marassi. Nella casa circondariale della città è infatti rinchiuso Gabriele Filippi, lo studente di 23 anni arrestato a gennaio nell'ambito della maxi-operazione della Questura di Torino che portò in cella 26 persone accusate di avere partecipato agli scontri della scorsa estate in Val di Susa.