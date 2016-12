Truffa allo Stato, fermato Francesco Caltagirone

foto Ansa 12:20 - E' stato fermato a Imperia dalla polizia postale, in collaborazione con la guardia di finanza, Francesco Caltagirone Bellavista, presidente dell'Acqua Pia Antica Marcia. Contro l'imprenditore, titolare di uno dei più importanti gruppi italiani del settore immobiliare, è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare per truffa aggravata ai danni dello Stato. Nel mirino la costruzione del nuovo approdo turistico di Imperia. - E' stato fermato a Imperia dalla polizia postale, in collaborazione con la guardia di finanza, Francesco Caltagirone Bellavista, presidente dell'Acqua Pia Antica Marcia. Contro l'imprenditore, titolare di uno dei più importanti gruppi italiani del settore immobiliare, è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare per truffa aggravata ai danni dello Stato. Nel mirino la costruzione del nuovo approdo turistico di Imperia.

Nell'ambito dell'inchiesta è stata emessa una misura cautelare anche nei confronti dell'ex direttore della Porto di Imperia spa, Carlo Conti: per lui l'accusa è di concorso in truffa aggravata ai danni dello Stato.



La Porto di Imperia spa è la società che ha in concessione i lavori di costruzione del nuovo approdo, ed è partecipata al 33% dal Comune di Imperia. Proprio con il sindaco della città ligure Caltagirone si sarebbe dovuto incontrare questa mattina.