foto Ansa

18:42

- E' mistero a La Spezia sulla scomparsa di una ragazzina di 12 anni, Lobna Cherif, residente a Ceparana, frazione del comune di Bolano. La studentessa è uscita di casa venerdì mattina per andare a scuola a La Spezia, ma non sarebbe mai arrivata in classe. La madre, casalinga, e il padre, camionista, si sono rivolti ai carabinieri, denunciandone la scomparsa. Le ricerche, cominciate fin dalla serata di venerdì, non hanno finora dato alcun esito.