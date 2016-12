foto Afp

08:28

- Vasta operazione antidroga dei carabinieri del comando provinciale di Genova: arrestati tre trafficanti e sequestrati 165 chilogrammi di cocaina, confezionati in panetti di 1 kg ciascuno. In manette sono finiti tre pregiudicati romani, arrestati in flagranza nel porto di Genova Sestri ponente mentre stivavano lo stupefacente su un furgone. Il carico sequestrato era nascosto in un container di vini pregiati proveniente dal Sud America.