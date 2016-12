No Tav, tensione e scontri a Genova

20:20

- Tensione a Genova tra forze dell'ordine e No Tav: la stazione di Brignole è stata chiusa dopo che un gruppo di una trentina di attivisti è riuscito a occupare un binario, dove è in sosta un treno. Inferociti i passeggeri. Tra forze dell'ordine e No Tav vi sono stati brevi scontri. Il traffico ferroviario è bloccato.