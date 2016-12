Rogo Liguria, riaperta autostrada

07:46

- E' stata riaperta l'autostrada tra Arenzano e il bivio per Milano alle 5 e mezzo di stamani dopo una chiusura di oltre 7 ore a causa dell'incendio che sta bruciando bosco e macchia mediterranea tra Crevari e Arenzano. Tutte le persone evacuate nella notte sono rientrate nelle loro abitazioni ma il fronte di fuoco, diviso in tre punti è arrivato fino alle colline di Arenzano. Sono in arrivo i mezzi aerei della Protezione civile e della Regione.