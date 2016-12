foto Twitter 00:07 - Un incendio boschivo di vaste proporzioni si è sviluppato a Crevari, nel retroterra di Genova. Le fiamme si sono sviluppate nel tardo pomeriggio, dopo il calare del sole, su un'ampia macchia mediterranea nei pressi di alcune abitazioni. Squadre di vigili del fuoco e volontari sono arrivati sul posto e sembra ormai certo che l'incendio sia doloso. - Un incendio boschivo di vaste proporzioni si è sviluppato a Crevari, nel retroterra di Genova. Le fiamme si sono sviluppate nel tardo pomeriggio, dopo il calare del sole, su un'ampia macchia mediterranea nei pressi di alcune abitazioni. Squadre di vigili del fuoco e volontari sono arrivati sul posto e sembra ormai certo che l'incendio sia doloso.

Il fronte del rogo, che ha raggiunto anche Vesima e Campenave, ha costretto le autorità a disporre l'evacuazione di alcune abitazioni lambite dalle fiamme. La polizia stradale, intanto, ha disposto la chiusura del tratto autostradale della A10 tra Genova Arenzano e il bivio per la A26. Sul posto stanno operando cinque squadre dei Vigili del fuoco di Genova, uomini della Forestale e dell'antincendio boschivo. La Protezione civile ha mobilitato il 118.



E' il quarto incendio divampato nelle ultime ore sulle alture del capoluogo ligure: fiamme sono ancora attive sulle alture di Carasco, in Valfontanabuona e dietro ad alcune abitazioni del Cep di Genova, che sono state sgomberate. Un terzo incendio, innescato dal rogo acceso da un contadino, ha minacciato alcune abitazioni nel comune di Ceranesi, in Valpolcevera.