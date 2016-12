Le Fiamme Gialle "aprono" il Festival di Sanremo: controlli intorno all'Ariston

foto Ansa 20:23 - Nel centro di Sanremo, prima dell'inizio del Festival, la Guardia di Finanza ha effettuato un servizio per il controllo del regolare rilascio di scontrini e ricevute da parte dei titolari di esercizi pubblici, soprattutto bar e ristoranti. Secondo quanto si è appreso, l'attività dei finanzieri non presenta le caratteristiche di un "blitz". I controlli vengono fatti in maniera discreta anche da militari in borghese. - Nel centro di Sanremo, prima dell'inizio del Festival, la Guardia di Finanza ha effettuato un servizio per il controllo del regolare rilascio di scontrini e ricevute da parte dei titolari di esercizi pubblici, soprattutto bar e ristoranti. Secondo quanto si è appreso, l'attività dei finanzieri non presenta le caratteristiche di un "blitz". I controlli vengono fatti in maniera discreta anche da militari in borghese.

Sono una trentina i finanzieri in servizio attorno al Teatro Ariston. Alcuni di questi - un paio di pattuglie - sono impegnati nei controlli fiscali sui locali pubblici nel centro cittadino, gli altri sono impiegati in attività di routine in occasione del Festival. I controlli sono scattati nel tardo pomeriggio, in corrispondenza con l'avvicinarsi della prima serata del Festival, che ha visto centinaia di curiosi affollare la zona transennata all'ingresso del teatro.



La guardia di finanza ha precisato che i controlli sono di routine (sono stati effettuati anche negli anni scorsi) e vengono eseguiti in modo molto discreto. Nei mesi scorsi controlli fiscali a tappeto sono stati svolti dalle Fiamme gialle a Cortina e Milano destando clamore.