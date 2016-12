Peculato, manette in tribunale

09:06

- Il cancelliere del tribunale di Sanremo, Massimo Capurro, e l'avvocato Antonio De Felice, sono stati arrestati dai carabinieri con le accuse di peculato in concorso. Le manette sono scattate nell'ambito dell'inchiesta per corruzione in atti giudiziari e millantato credito che ha già visto finire in carcere l'ex presidente dei tribunali di Imperia e Sanremo, Gianfranco Boccalatte, condannato a 3 anni e 8 mesi in primo grado e ora in libertà.