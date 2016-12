Morte Alex,Rasero:mio errore morale

19:29

- Giovanni Antonio Rasero, all'uscita dal carcere di Genova dopo l'assoluzione per l'omicidio del piccolo Alessandro Mathas, ha detto: "Ho sbagliato moralmente, è l'unica cosa che mi rimprovero, ora voglio ricominciare a lavorare. Spero di vedere al più presto i miei bimbi". Poi: "Sono felice, ho passato tutto il tempo senza darmi pace perché ero in carcere ingiustamente e ho apprezzato la presenza di Carolina (la ex che gli ha dato due figli)".