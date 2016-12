Escursionisti dispersi nel Genovese

23:05

- Tre escursionisti risultano dispersi nell'entroterra di Genova in condizioni metereologiche proibitive. C'è neve e la temperatura è scesa a -12. I tre sono in contatto telefonico con il soccorso ma la localizzazione degli escursionisti risulta difficile. Sul posto vigili del fuoco del Saf e soccorso alpino che non sono ancora riusciti a localizzare i tre.