Mafia, commissariato il comune di Ventimiglia

foto LaPresse 15:25 - Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Ventimiglia (Imperia), dove sono state riscontrate forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata. Lo si legge nella nota di Palazzo Chigi, nella quale si spiega che la decisione è stata presa su proposta del ministro dell'Interno, Annamaria Cancellieri.

L'amministrazione di Ventimiglia è la seconda, nell'ultimo anno in provincia di Imperia, che viene sciolta per infiltrazioni mafiose. Lo scorso 10 marzo un'analoga decisione venne presa dal consiglio dei Ministri per il Comune di Bordighera. Proprio nei giorni scorsi il Tar del Lazio ha respinto il ricorso dell'ex sindaco di Bordighera, Giovanni Bosio, contro lo scioglimento.