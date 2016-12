Equitalia,allarme busta a La Spezia

19:37

- Ancora una busta sospetta per Equitalia. Questa volta la missiva era per la sede provinciale di La Spezia ed è stata intercettata nel centro di smistamento principale della città. All'interno non c'era esplosivo ma una polvere giallastra prelevata dai vigili del fuoco e consegnata all'Asl per verificare la presenza di sostanze tossiche o radioattive. Nella lettera una seconda busta con insulti ad Equitalia scritti con ritagli di giornale.