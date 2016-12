Savona, anziana muore per il freddo

10:43

- Il corpo senza vita di una donna anziana è stato trovato nel quartiere di Legino a Savona. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti la donna, che era malata di Alzheimer, ieri sera era sfuggita al controllo della badante ed era scappata di casa. Inutili le ricerche messe in atto immediatamente dai parenti. L'anziana non è riuscita a sopravvivere alle rigide temperature della notte ed è morta per il freddo.