Costa,corteo dipendenti a Genova

- Sono più di un mezzo migliaio i dipendenti di Costa Crociere che hanno partecipato a Genova alla manifestazione promossa in segno di cordoglio con le vittime del naufragio, ma anche in segno di solidarietà con l'equipaggio della nave Concordia. "Non vogliamo più polemiche - ha detto uno dei dipendenti presenti al corteo- siamo qui per solidarietà, siamo una famiglia, siamo tutti uniti. Chi ha torto pagherà, ma l'equipaggio c'è".