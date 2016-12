Cameramen aggrediti da tassisti

22:21

- Tensione alle stelle nelle città per lo sciopero dei tassisti. Due operatori televisivi ne hanno fatto le spese a Genova e Napoli. Nel capoluogo ligure, in piazza De Ferrari, un operatore di Telenord è stato spintonato e preso a calci da due manifestanti col volto coperto. Il dipendente della tv, Marco Ferrando, ha sporto denuncia contro ignoti per aggressione. A Napoli un altro cameramen è stato aggredito da un tassista in piazza del Plebiscito.