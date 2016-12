Vuole il cognome del suo "mentore", ok del Tar

foto LaPresse 11:09 - Il Tar ligure ha dato il suo consenso alla richiesta di una professionista genovese, di 46 anni, di aggiungere al suo cognome anche quello di un suo collega, di 76 anni, suo mentore e maestro di vita. La donna si era inizialmente recata alla Prefettura di Genova che aveva però negato l'istanza. Con la nuova sentenza ora sarà quindi possibile aggiungere il cognome di una persona a cui si è legati anche solo affettivamente. - Il Tar ligure ha dato il suo consenso alla richiesta di una professionista genovese, di 46 anni, di aggiungere al suo cognome anche quello di un suo collega, di 76 anni, suo mentore e maestro di vita. La donna si era inizialmente recata alla Prefettura di Genova che aveva però negato l'istanza. Con la nuova sentenza ora sarà quindi possibile aggiungere il cognome di una persona a cui si è legati anche solo affettivamente.

Come ha scritto "La Repubblica di Genova", la causa ruotava attorno all'art.6 del Codice civile, quello sul "Diritto al nome" che stabilisce che "ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati". Il collegio giudicante che ha affrontato la vicenda era composto dallo stesso presidente del Tar, Santo Balba, e con lui i colleghi Paolo Peruggia e Luca Morbelli.



La 46enne nel suo ricorso ha spiegato che il "dottor A.L. si è occupato della sua istruzione nonché della sua crescita umana e professionale ospitandola in casa. La ricorrente, inoltre, svolge la propria attività professionale insieme al dottor A.L.", che ha dato il suo consenso all'utilizzo del cognome.



I giudici dato la ragione alla signora genovese, annullando il provvedimento di diniego della Prefettura. Ora il Ministero dell'Interno è condannato a pagare le spese legali, intorno ai 3mila euro.



Per il Tar "la sussistenza della ragioni affettive e di gratitudine evidenziate dalla ricorrente sono state confermate dal dottor L.". Quanto all'assenza di legami ufficiali, "non può respingersi la domanda di mutamento di cognome per il solo fatto che non vi sia un rapporto di parentela", tanto più che la richiesta riguarda un cognome da affiancare al proprio, "onde neppure si possono evidenziare pericoli di generare confusione".